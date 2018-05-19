Пентагон: Россия мало делает для борьбы с терроризмом

В Министерстве обороны США заявляют, что Россия недостаточно делает для борьбы с терроризмом на своей территории.

«США и многие в (центральноазиатском) регионе обеспокоены радикализацией, происходящей в России. Россия критикует страны, которые помогают Афганистану в борьбе с терроризмом, но не делает достаточно для решения проблемы радикализации и вербовки террористов в пределах своих границ», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер, комментируя информацию о большом количестве выходцев из РФ и стран СНГ в рядах террористических группировок, в том числе в Афганистане.

Фолкнер отказался говорить об общем количестве боевиков группировки ИГИЛ* в Афганистане и подчеркнул, что США будут продолжать работу с афганскими партнёрами по сокращению присутствия ИГИЛ в Афганистане после того, как поддержка террористов из Ирака и Сирии ослаблена.

Ранее в мае замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, выступая в Душанбе, заявил, что Афганистан превращается в опорную базу международного терроризма. По его словам, в Афганистане насчитывается от 4 до 10 тысяч активных боевиков ИГИЛ, почти половина из них сосредоточена в северном приграничье.

Он отметил, что террористы открыто провозглашают своей целью свержение законных правительств, захват территорий государств Центральной Азии и России и построение квазигосударства «Северный Хорасан».

Сыромолотов отметил, что при «очевидной внешней поддержке спонсоров, среди которых есть государственные организации, спецслужбы ряда стран, под «знамена» ИГИЛ, «Аль-Каиды»* и других группировок, укрепившихся в Афганистане, сюда стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых из Сирии и Ирака, образуя гнездо глобального терроризма».

*Запрещенная в РФ террористическая организация.