Перемога: на Украине бутербродами с салом выложили карту области (ФОТО)

В Виннице во время фестиваля сала, хлеба и колбасы VinSALOFest бутербродами с салом выложили карту Винницкой области.

«Этот бутерброд — изюминка фестиваля, его жители ждали больше всего. Его изготовили в форме карты Винницкой области, воспользовавшись продуктами, произведенными только в нашем регионе», — похвасталась журналистам одна из организаторов фестиваля Елена Павлова.

На приготовление бутербродной карты ушло 60 кг хлеба, более 20 килограммов сала и пять банок винницкого хрена.

«Это вам не мосты через Керченский пролив строить!» — смеются пользователи соцсетей, глядя на фотографии с мероприятия.

После презентации бутербродами с салом накормили всех желающих. Отметим, что в прошлом году на аналогичном мероприятии десятки жителей «незалежной» серьезно отравились салом, пролежавшим на жаре несколько часов.