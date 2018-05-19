Первый запуск беспилотного «Союз МС» может произойти в 2019 года

Запуск беспилотного транспортного корабля «Союз МС» планируется впервые осуществить в августе 2019 года, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что на орбиту корабль будет выведен на ракете-носителе «Союз-2.1а». «Полёт корабля пройдёт в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счёт отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. В настоящее время беспилотный вариант корабля «Союз МС» находится на стадии сборки отсеков», — рассказали в компании.

Как отметил генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, беспилотный «Союз МС» отличает «модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем» При этом корабль не является новой модификацией «Союза».

«Наша задача — испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем «Союз-2.1а», — подчеркнул Микрин. Полученные в итоге результаты могут быть использованы при производстве нового космического транспортного грузовозвращаемого корабля «Союз ГВК», который РКК «Энергия» разрабатывает на базе корабля «Союз».

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