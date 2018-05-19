Петросян-Шоу - Юмористический концерт (18.05.2018)

Петросян-Шоу. Юмористический концерт последний выпуск 18 мая. Необычную езду на обычном велосипеде представит артист цирка Михаил Ермаков, а Святослав Ещенко расскажет свои истории-анекдоты. Выступление Дмитрия Кузеняткина пройдет с необычным музыкальным сопровождением оркестра волынщиков из Москвы. А молодые артисты-пародисты Дарья Руднева, Оксана Невежина, Роман Селецкий и Герман Леви споют куплеты от имени знаменитого фольклорного коллектива “Ярославские ребята”! Социальная сеть “ВКонтакте” запускает систему по борьбе с плагиатом. Об этом рассказал представитель соцсети на конференции VK Media Day.



