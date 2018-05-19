Почему вторжение в Россию станет кошмаром для любого захватчика

Вторжение в некоторые страны обернётся кошмаром для любой армии, и, по версии Svenska Dagbladet, в список таких стран помимо Швейцарии и Новой Зеландии можно включить и Россию.

По мнению издания, любому, кому придёт в голову мысль о нападении на Россию, придётся быть готовым к действиям в условиях сложного рельефа, а также иметь в виду самих русских, обладающих колоссальным опытом ведения войн.

Рельеф страны, её размеры и военная мощь — все эти параметры могут усложнить завоевание любого государства. Svenska Dagbladet рассказала о трёх странах, которые станут кошмаром для любой армии.

Швейцария

Несмотря на то что эта страна не может похвастаться огромной армией и большим запасом оружия, захватить её необычайно тяжело. Положение Швейцарии уникально: она окружена Альпийскими горами, благодаря чему она избегала вторжений на протяжении многих столетий.

Швейцарская армия подготовила горы, дороги и мосты для подрыва в случае вторжения. Кроме того, в этой стране полно бункеров и горных комплексов, подходящих для укрытия и перегруппировки солдат.

Хотя швейцарская армия насчитывает всего 150 тыс. человек, в стране есть 4 млн подготовленных гражданских, готовых встать под ружьё в случае необходимости.

Новая Зеландия

Это островное государство располагается более чем в 1600 км от ближайшего материка — Австралии, — в то время как от Азии и остального мира её отделяет ещё большее расстояние. Вторжение в Новую Зеландию станет «логистическим кошмаром».

Высадка в Новой Зеландии войск и их снабжение выглядит практически невозможной задачей. По этой же причине вторгнуться очень сложно и в Австралию. Сюда же можно добавить и Исландию, так как у неё нет больших портов, подходящих для крупных боевых кораблей. Исландия также обладает крайне сложным рельефом, поэтому захватить её непросто.

Россия

Голые горы, непроходимые болота, мёрзлая тундра, бурные реки и бескрайние тёмные леса: любому, кому придёт в голову мысль о вторжении в Россию, следует быть готовым к действиям в любых условиях. Россия также известна своим жарким летом и суровой зимой.