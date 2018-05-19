Поедем, поедим - Джон Уоррен в Казахстане (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 15:27 ,

Поедем, поедим. Джон Уоррен в Казахстане последний выпуск 19 мая. Путешественник поучаствует в поэтическом конкурсе, попробует блюдо высокой казахской кухни и приготовит бешбармак. В Карачаево-Черкесии меняют оптическое зеркало на крупнейшем телескопе Евразии. После 28 лет в ангаре обсерватории и 10 лет переполировки для него настало время – стать ближе к звездам и показать их красоту людям. Обновленное оптическое зеркало совсем скоро займет свое место в крупнейшем телескопе Евразии. 19 мая Петродворец, Царское село, Гатчина и Павловск с размахом отметят 100-летие своей музейной жизни. Комплекс торжеств под названием “Дворцовая сага” впервые в истории выйдет за пределы фонтанного комплекса.



