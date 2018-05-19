Полиция назвала причины стрельбы в школе в Джорджии

Пострадавшие и убитые на парковке около школы Mt. Zion High School в округе Клейтон (штат Джоржия, США) женщины были участницами спора между водителями на переполненной автостоянке. Об этом АВСnews сообщил представитель полиции.

Скандал разгорелся после окончания выпускной церемонии, когда родственники выпускников начали разъезжаться.

По данным сотрудников органов правопорядка, 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельным ранением ноги. Беременная женщина, предположительно, была избита на месте происшествия. Третья женщина в возрасте около 40 лет была убита на автостоянке тремя выстрелами.

В школе Mt. Zion High School учатся 1300 человек.