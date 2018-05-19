Порошенко назначил Лозового главой Хмельницкой ОГА

Президент Петр Порошенко назначил председателем Хмельницкой ОГА Вадима Лозового, перед этим уволив с этой должности Александра Корнийчука. Об этом он сообщил во время выступления в Хмельницкой области.

«Поддержал предложение правительства, которое было внесено относительно назначения на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Николаевича Лозового. Прошу любить и жаловать, прошу поддержать аплодисментами. Указ Президента по этому поводу подписан», – сказал президент и вручил Лозовому удостоверение главы ОГА.

Ранее сообщалось, что глава Хмельницкой облгосадминистрации Александр Корнийчук объявил об отставке.

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