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Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента


Добавлено: 19 май 2018 в 22:49, Категория: Украина
Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента

Президент Украины Петр Порошенко назвал три свои ключевые достижения на посту главы государства.

По словам Порошенко, главными достижениями за последние четыре года являются усиление украинской армии, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами. Так, он отметил: «Только что вернулся с фронта, и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета».

По его словам, сейчас Украина тратит 6% ВВП на собственную обороноспособность, в то время как другие страны — только по 1% ВВП: «Я только могу представить, если бы эти 100 млрд грн сейчас направить не на финансирование армии, а на развитие Украины. Какие тогда были бы темпы роста и улучшения жизни людей».


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Добавлено: 19 май 2018 в 22:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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