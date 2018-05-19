Порошенко назвал свои главные достижения

Президент Украины Петр Порошенко своими ключевыми достижениями на посту главы государства считает усиление украинской армии, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами. Об этом он сообщил во время официального представления нового председателя Хмельницкой ОГА Вадима Лозового в субботу, 19 мая.

«Только что вернулся с фронта, и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета», — подчеркнул Порошенко.

Также он отметил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на собственную обороноспособность, в то время как другие страны — только по 1% ВВП.