Порошенко объявил об отзыве представителей Украины из органов СНГ

Украинский президент Петр Порошенко во время праздничных мероприятий ко Дню Европы в Виннице заявил, что отозвал всех представителей страны из уставных органов СНГ.

«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

Порошенко в своем выступлении подчеркнул, что Европа является не географическим понятием, а символизирует «общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку и его прав и свобод».

«И украинцы, несомненно, — европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: не менее 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский союз. Уверен, Украина непременно станет членом большой европейской семьи! Празднуем День Европы вместе!» — сказал глава государства.