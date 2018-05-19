Порошенко поделился своими планами на Крымский мост

Украинский президент Петр Порошенко, выступая на мероприятии, приуроченном ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа и Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, заявил, что после восстановления суверенитета Крыма Киев использует Крымский мост для связей с Краснодарским краем. Его выступление опубликовано на сайте президента Украины.

«Уверен, агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления. А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его [мост] для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев», — заявил Порошенко. Он вновь отметил, что мост пригодится россиянам для срочного отъезда с полуострова.

Петр Порошенко также обвинил Россию в этноциде и нарушении международного права. Он заявил, что притеснения, аресты, бесследное исчезновение людей являются «современными буднями российского Крыма».