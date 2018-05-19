Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов стран СНГ. Нам больше нечего там делать, мы двигаемся дальше в Европу», — сказал он.

Кроме того, соответствующее сообщение появилось в Twitter украинского президента.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Наше будущее — в Европе, и только!»

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.

Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше — в Європі, і тільки!

— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

Порошенко 12 апреля предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в Содружестве Независимых Государств. Он поручил кабмину начать процедуру официального выхода из всех учредительных органов СНГ.

В декабре 1991 года Украина ратифицировала соглашение о создании Содружества Независимых Государств и Протокол к нему. При этом Киев не ратифицировал Устав СНГ. Таким образом, государство де-юре не стало членом организации. Несмотря на это, Украина принимала участие в работе Содружества.

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