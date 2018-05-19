Порошенко пообещал изменение статуса Крыма в Конституции Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о скором завершении работы рабочей группы конституционной комиссии над поправками, касающимися статуса Крыма.

«Они должны закрепить неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составной части единой Украины», — рассказал Порошенко.

Поправки также позволят президенту страны в случае ситуации, «несущей угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины», вводить на полуострове особый режим. Рабочая группа также рассматривает возможность создания отдельного представительского органа, учитывающего интересы всех жителей полуострова. Она будет носить название Крымской рады.

Разработка законопроекта стала ответом на «ультиматум» выдвинутый запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа». Лидеры организации в марте потребовали от Порошенко конституционного закрепления статуса Крыма как «крымско-татарской национальной автономии». Срок исполнения их требования истек 18 мая.