Порошенко поздравил Лозницу с наградой Каннского фестиваля

Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил режиссера Сергея Лозницу с наградой за лучшую режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

«Лента «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы получил награду за лучшую режиссуру Каннского конкурса «Особый взгляд». Поздравляю Сергея и всю команду, которая работала над фильмом. Это – важная победа украинского кинематографа», – написал глава государства.

Ранее сообщалось, что фильм «Донбасс» получил в Каннах премию за лучшую режиссуру.

Фото: УНИАН