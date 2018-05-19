Президент Петр Порошенко поздравил ученых с Днем науки. Об этом передает УНИАН.

По словам главы государства, для Украины наука является чрезвычайно важной, поскольку «новые знания и их практическое применение становятся определяющими факторами обороноспособности страны, ее независимости и территориальной целостности в условиях российской агрессии».

«И, если мы действительно хотим быть частью европейского сообщества и развитого мира в целом, то должны постоянно поддерживать отечественных ученых, их устремления к обновлению научной сферы на демократических принципах, широкое привлечение молодых талантов», – сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко поздравил украинцев с запуском 4G.

Фото: president.gov.ua