Порошенко заявил, что 70 процентов украинцев поддерживают вступление в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Днем Европы.

Он написал в Facebook, что Европа давно перестала быть просто географической категорией — ее признаками являются общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку и его правам и свободам. Глава Украины подчеркнул, что украинский народ является европейской нацией и около 70% жителей страны выступают за присоединение Украины в ЕС.

Украинский лидер также предложил своим подписчикам пройти тест, где необходимо определять, город какой страны показан на видео – Украины или одной из стран ЕС.