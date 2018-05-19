Праздничные мероприятия по случаю 315-летия Балтийского флота завершились в главной базе объединения

Праздничные мероприятия, посвященные 315-й годовщине образования Балтийского флота (БФ), начались на площади Балтийской Славы в Балтийске с церемонии выноса Государственного флага Российской Федерации и Военно-морского флага перед строем войск Балтийского гарнизона. Затем прошел митинг, в ходе которого с поздравлениями выступили командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, ветераны флота, представители правительства Калининградской области, Калининградской областной Думы и администрации Балтийска, жители и гости самого западного города России.

По окончании митинга торжественным маршем по площади Балтийской Славы под звуки военного оркестра Балтийского гарнизона прошли около 1,5 тыс. военнослужащих из соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы.

Затем на площади состоялись показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты, которые разыграли бой с условными террористами. Один из калининградских клубов реконструкции показал эпизод из Великой Отечественной войны. Продолжились праздничные мероприятия под песни вокально-инструментальной группы «Черные береты».

В рамках празднования состоялась информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать», в ходе проведения которой функционировал мобильный пункт набора на военную службу по контракту, в который обратилось около пятидесяти человек.

Для гостей праздника также работала выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, все желающие смогли посетить музей Балтийского флота, где открылась новая выставка корабельных колоколов и боевые корабли, ошвартованные у площади Балтийской Славы.