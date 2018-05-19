Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой

Сегодня архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби объявил мужем и женой британского принца Гарри и американскую актрису Меган Маркл.

Церемония бракосочетания проходит в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке. Отмечается, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, помимо членов королевской семьи и родственников Меган находится около 3 тысяч гостей, кроме того, миллионы следят за событием в режиме онлайн.

Принц Гарри прибыл на церемонию бракосочетания с братом, а Меган Маркл к часовне Святого Георгия сопровождала ее мать.

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