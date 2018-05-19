Принц Гарри женился на Меган Маркл

В Виндзоре закончилась церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. Свадьба прошла в часовне Святого Георгия, сообщает РБК-Стиль.

Брачующуюся чету поздравила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пожелавшая им всего «наилучшего» в соцсетях.

Королева Великобритании Елизавета II сделала внука герцогом Сассекским. После венчания на этот титул получила право и Меган Маркл.

Британские СМИ посчитали, что свадьба обошлась казне в 45 млн фунтов стерлингов, что в почти два раза больше, чем было потрачено на бракосочетание принца Уильяма. Большая часть средств пошла на обеспечение безопасности гостей. Платье невесты стоило около 500 тысяч долларов.

Эксперты считают, что все затраты окупятся. По их мнению, свадьба принесет бюджету страны не менее 500 млн фунтов стерлингов.