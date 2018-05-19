Пришельцы без крыльев пролетели быстрее самолета над Чебаркулем

Над Чебаркулем 18 мая зафиксировано появление неопознанного летающего объекта.

В небе над городом, а именно в районе регистрационной палаты, жителями был замечен серебристый неопознанный объект, по форме он напоминал сигарету. Примечательным является то, что объект был без крыльев и двигался на значительной высоте со скоростью, превышающей в несколько раз скорость самолета.

По словам очевидцев, из НЛО в какой-то момент появился яркий желто-оранжевый шар, затем вышел еще один подобный объект. Данные шары начали стремительное движение в разных направлениях. Вскоре они исчезли. На небе остался рисунок из перьевых облаков.