Пятеро на одного - 56 выпуск (19.05.2018)

Показать меню
Актуально
Башар Асад неожиданно прибыл в Сочи – СМИ раскрыли цель визита - 22:56 Башар Асад неожиданно прибыл в Сочи – СМИ раскрыли цель визита Извepжeниe вулкaнa нa Гaвaйяx гpoзит масштабной кaтacтpoфoй (ВИДЕО) - 23:02 Извepжeниe вулкaнa нa Гaвaйяx гpoзит масштабной кaтacтpoфoй (ВИДЕО) Трамп не допустит повторения «ливийского сценария» в КНДР - 23:13 Трамп не допустит повторения «ливийского сценария» в КНДР Трамп разрешил Ким Чен Ыну остаться у власти - 23:20 Трамп разрешил Ким Чен Ыну остаться у власти Вятрович: Каждый в вышиванке казался сегодня родным - 23:28 Вятрович: Каждый в вышиванке казался сегодня родным Casio G-Shock выпустили часы, вдохновленные китайской культурой - 23:42 Casio G-Shock выпустили часы, вдохновленные китайской культурой "Вольфсбург" обыграл "Хольштайн" в 1-м стыковом матче за место в бундеслиге - 00:03 Трамп ответил Туску на слова, что «с такими друзьями и врагов не надо» - 00:06 Трамп ответил Туску на слова, что «с такими друзьями и врагов не надо» Иностранные войска должны покинуть Сирию, — Путин (ВИДЕО) - 00:28 Иностранные войска должны покинуть Сирию, — Путин (ВИДЕО) Кардиологи рекомендуют есть рыбу для укрепления здоровья сердца - 00:41 Кардиологи рекомендуют есть рыбу для укрепления здоровья сердца Трамп: Евросоюз ужасно относится к США - 00:48 Трамп: Евросоюз ужасно относится к США 60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз - 01:07 60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ - 01:28 Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ В Израиле назвали основное условие урегулирования конфликта с Палестиной - 01:48 В Израиле назвали основное условие урегулирования конфликта с Палестиной Шарапова: возвращение посева на турнирах является моей целью - 01:49 Шарапова: возвращение посева на турнирах является моей целью На Украине хотят отнять у России Крымский мост вместе с Крымом - 02:13 На Украине хотят отнять у России Крымский мост вместе с Крымом «Порошенко не прошёл испытание на демократию»: почему в ЕС настаивают на замене - 03:07 «Порошенко не прошёл испытание на демократию»: почему в ЕС настаивают на замене состава ЦИК на Украине
» » Пятеро на одного - 56 выпуск (19.05.2018)

Пятеро на одного - 56 выпуск (19.05.2018)


Добавлено: 19 май 2018 в 21:28,
Пятеро на одного 56 серия последний выпуск 19 мая. Яркие ирисы, пионы и тюльпаны с городских клумб, как выяснилось, некоторые горожане не прочь видеть не только в парках и скверах, но и у себя на даче. Охотники за цветами и саженцами выкапывают тысячи растений, разоряя и дворовые палисадники. МЧС прогнозирует новые затопления в Якутии, где от паводка уже пострадали сотни людей. Пик половодья до сих пор не пройден – ледоход смещается в низовья рек, специалисты прогнозируют новые затопления. Команда из пяти звездных участников отвечает на вопросы телезрителей. Если звезды не смогут ответить правильно, телезритель, приславший вопрос, выиграет 20 000 рублей. Самое веселое из интеллектуальных и самое интеллектуальное из веселых шоу. Ведущий Виктор Логинов.


Материалы по теме:

Пятеро на одного - 51 выпуск (31.03.2018)
Пятеро на одного - 48 выпуск (10.03.2018)
Пятеро на одного - 47 выпуск (03.03.2018)
Пятеро на одного - 44 выпуск (10.02.2018)
Добавлено: 19 май 2018 в 21:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях

Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях

На месте крушения кубинского самолета нашли выживших

На месте крушения кубинского самолета нашли выживших

При стрельбе в школе Техаса погибли восемь человек

При стрельбе в школе Техаса погибли восемь человек

СК завел дело против редактора The Washington Examiner

СК завел дело против редактора The Washington Examiner

Новости России
еще новости
Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин

Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин

Bild: Путин в Сочи показал Меркель, «кто в доме хозяин»

Bild: Путин в Сочи показал Меркель, «кто в доме хозяин»

Отказ двигателя произошел у самолета «Победы» во время полета

Отказ двигателя произошел у самолета «Победы» во время полета

Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях

Тысячи людей остались без света в Рязанской и Ивановской областях

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: 15 главных моментов

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: 15 главных моментов

Герой дня — епископ на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: гости смущены, пользователи сети в восторге

Герой дня — епископ на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: гости смущены, пользователи сети в восторге

Члены британской королевской семьи на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото

Члены британской королевской семьи на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото

Марго Овсянникова и Никита Турчин объявили себя парой

Марго Овсянникова и Никита Турчин объявили себя парой

Новости политики
еще новости
Грибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с Россией

Грибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с Россией

Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма в Конституции Украины

Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма в Конституции Украины

Китай впервые показал оскал России: Москва получила тревожный сигнал - СМИ

Китай впервые показал оскал России: Москва получила тревожный сигнал - СМИ

Ждали давно в Киеве: Владимир Путин озвучил условие транзита газа через Украину

Ждали давно в Киеве: Владимир Путин озвучил условие транзита газа через Украину

Новости экономики
еще новости
Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

11 компаний заинтересовались новым маршрутом транспортировки газа в Украину

11 компаний заинтересовались новым маршрутом транспортировки газа в Украину

Газовый фарс дорого обошелся Прибалтике: аномальный дефицит в Латвии вызвал отказ от России

Газовый фарс дорого обошелся Прибалтике: аномальный дефицит в Латвии вызвал отказ от России

Забрать деньги из банка без объяснения в европейских странах невозможно, – Фурса

Забрать деньги из банка без объяснения в европейских странах невозможно, – Фурса

Новости общества
еще новости
Праздничные мероприятия по случаю 315-летия Балтийского флота завершились в главной базе объединения

Праздничные мероприятия по случаю 315-летия Балтийского флота завершились в главной базе объединения

Начальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии

Начальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии

Военнослужащие авиабазы Кант в Киргизии посетили благотворительную ярмарку

Военнослужащие авиабазы Кант в Киргизии посетили благотворительную ярмарку

Москвичи и гости столицы стали свидетелями старинного ритуала прощания солдат Преображенского полка с Боевым знаменем части

Москвичи и гости столицы стали свидетелями старинного ритуала прощания солдат Преображенского полка с Боевым знаменем части

Происшествия
еще новости
Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

Новости Украины
еще новости
Савченко подписала договор с двумя адвокатами

Савченко подписала договор с двумя адвокатами

Возле церкви в центре Грозного убили семь человек

Возле церкви в центре Грозного убили семь человек

Королевская свадьба: свадебный образ Меган Маркл

Королевская свадьба: свадебный образ Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой

Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой

Мировые новости
еще новости
Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа

Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа




Лента новостей
Швеция всухую обыграла США в полуфинале ЧМ по хоккею - 20:21 Швеция всухую обыграла США в полуфинале ЧМ по хоккеюВ Германии неизвестный застрелил двух человек - 20:21 В Германии неизвестный застрелил двух человекСавченко подписала договор с двумя адвокатами - 20:14 Савченко подписала договор с двумя адвокатамиПентагон: Россия мало делает для борьбы с терроризмом - 20:06 Пентагон: Россия мало делает для борьбы с терроризмомГренборг: дрожь берет, когда вижу желтое море шведских болельщиков на ЧМ в Дании - 19:59 Гренборг: дрожь берет, когда вижу желтое море шведских болельщиков на ЧМ в ДанииРоссия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин - 19:56 Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — ПутинНачальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии - 19:49 Начальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии"Виктория Пльзень" в пятый раз стала чемпионом Чехии - 19:42 Порошенко назвал свои главные достижения - 19:21 Порошенко назвал свои главные достиженияИлон Маск назвал стоимость поездки на Loop-капсулах - 19:07 Илон Маск назвал стоимость поездки на Loop-капсулахКадыров рассказал об уничтожении четырех боевиков в Грозном - 19:06 Кадыров рассказал об уничтожении четырех боевиков в ГрозномСтрельба в Германии: погибли два человека - 19:00 Стрельба в Германии: погибли два человекаГрибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с Россией - 18:55 Грибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с РоссиейВозле церкви в центре Грозного убили семь человек - 18:55 Возле церкви в центре Грозного убили семь человек
Последние новости
Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь» - 22:33 Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь» Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: 15 главных моментов - 22:28 Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: 15 главных моментов Еслямова получила приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале - 22:20 Еслямова получила приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале Порошенко объявил об отзыве представителей Украины из органов СНГ - 22:06 Порошенко объявил об отзыве представителей Украины из органов СНГ Македонию могут переименовать в Илинденскую Македонию - 22:06 Македонию могут переименовать в Илинденскую Македонию На заводе в США вспыхнул пожар, десятки пострадавших (ФОТО, ВИДЕО) - 21:55 На заводе в США вспыхнул пожар, десятки пострадавших (ФОТО, ВИДЕО) Янчук: Шарапова много ошибалась в игре с Халеп - 21:48 Янчук: Шарапова много ошибалась в игре с Халеп Переезд без стресса или как найти грузчиков - 21:09 Переезд без стресса или как найти грузчиков Праздничные мероприятия по случаю 315-летия Балтийского флота завершились в главной базе объединения - 21:06 Праздничные мероприятия по случаю 315-летия Балтийского флота завершились в главной базе объединения БК «Леон» - лучшая онлайн контора России - 21:04 БК «Леон» - лучшая онлайн контора России Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты - 21:01 Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты МИД Германии отметил прогресс в отношениях с Россией - 20:48 МИД Германии отметил прогресс в отношениях с Россией Попытка захвата церкви в Грозном: есть жертвы - 20:42 Попытка захвата церкви в Грозном: есть жертвы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"