Пятеро на одного - 56 выпуск (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 21:28 ,

Пятеро на одного 56 серия последний выпуск 19 мая. Яркие ирисы, пионы и тюльпаны с городских клумб, как выяснилось, некоторые горожане не прочь видеть не только в парках и скверах, но и у себя на даче. Охотники за цветами и саженцами выкапывают тысячи растений, разоряя и дворовые палисадники. МЧС прогнозирует новые затопления в Якутии, где от паводка уже пострадали сотни людей. Пик половодья до сих пор не пройден – ледоход смещается в низовья рек, специалисты прогнозируют новые затопления. Команда из пяти звездных участников отвечает на вопросы телезрителей. Если звезды не смогут ответить правильно, телезритель, приславший вопрос, выиграет 20 000 рублей. Самое веселое из интеллектуальных и самое интеллектуальное из веселых шоу. Ведущий Виктор Логинов.



