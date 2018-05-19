Расследованием причин крушения Boeing 737 в Гаване займется специальная комиссия

Кубинское министерство транспорта организовало специальную комиссию, которая займется расследованием причин крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737.

Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель сообщил об этом. Он также выразил соболезнования родственникам и друзьям жертв авиакатастрофы.

Пламя на месте происшествия уже потушили, идентифицируют останки погибших.

Из сообщений СМИ известно, что воздушное судно, разбившееся 18 мая сразу после вылета из Гаваны, принадлежало мексиканской организации. Cubana de Aviacion арендовала его.

На борту находились 104 пассажира и экипаж. Трое из них выжили, один пассажир скончался в больнице.

Американская компания Boeing следит за ситуацией.