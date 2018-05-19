Райан Рейнольдс раскрыл секрет счастливого брака с Блейк Лайвли

В сентябре 2012 года 41-летний Райан Рейнольдс и 30-летняя Блейк Лайвли связали себя узами брака и до сих пор счастливы. В скандалы супружеская пара не попадает, а на сплетни о разладе в отношениях отвечают юмористически, что они, кстати, очень любят и активно практикуют. Что же стало секретом счастливого брака звезд?



«Мы не позволяем пересекаться нашему расписанию съемок», — просто и понятно говорит Райан. На премьеры они ходят вместе, поддерживая друг друга.

Например, недавно в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Дэдпул 2?, в котором Рейнольдс сыграл главную роль. Без жены он никуда, поэтому взял Лайвли с собой на мероприятие. 41-летний актер появился в элегантном образе, выбрав костюм-тройку от Brunello Cucinelli и стильные ботинки от Christian Louboutin.

Супруга Райан просто блистала на красной дорожке премьеры. Как и сам Рейнольдс, она должна была выглядеть сногсшибательно. 30-летняя актриса выбрала черное платье, расшитое пайетками, от Brandon Maxwell, которое трудно не заметить. Изюминкой наряда стал большой красный бант, возможно, став отсылкой к наряду Дэдпула в фильме. Украсить наряд актриса решила длинными черными серьгами от Ofira Jewelry, которые свисали ниже плеч, а также кольцами от Lorraine Schwartz, надетыми на фалангу пальцев. Очень оригинальным был ее разноцветный клатч в виде пленочной кассеты с надписью «Party Mix». Дополнила свой образ она черными босоножками от Christian Louboutin. В макияже Блейк сделала акцент на губы и подобрала помаду в тон своему банту. Волосы она распустила, сделала их слегка волнистыми и зачесала назад.



Пара блистает не только на красных дорожках, но и шутками в сети. В последний раз актер прокомментировал поступок своей жены, которая устроила «чистку» профиля в инстаграме, удалив фотографии и отписавшись от мужа.

«Да, она действительно это сделала. И я очень расстроен из-за этого. Это ужасный способ — узнать, что тебя выгнали из дома. Просто ужасно», — пошутил он.

Оказалось, внезапное удаление всех фотографий и отписка от профилей — это не проделки хакеров. В действительности Блейк Лайвли занимается промо-акцией в поддержку нового фильма «Простая просьба». Новыми подписками в профиле стали 38 человек, имена которых Эмили Нельсон. Оказывается, это не простая прихоть или шутка, а имя главной героини, которая по сюжету фильма пропадает. «Что случилось с Эмили?…», – спрашивает исчезнувшая Блейк в своем instagram-bio. Остается лишь надеяться на то, что актриса не удаляла фотографии и истории под ними навсегда, а заархивировала содержимое аккаунта и после выхода фильма вернет всё на прежнее место.