Ричард Гир и Алехандра Сильва сыграли свадьбу

12 мая 68-летний Ричард Гир и его 35-летняя возлюбленная Алехандра Сильва официально стали мужем и женой. Скромная церемония прошла в пригороде Нью-Йорка по правилам буддизма.



Испанский журнал HOLA! продолжает активно осветлять жизнь теперь супружеской пары. Шустрые журналисты смогли получить эксклюзивные права на съемку молодоженов, в честь чего поместили их на обложку нового выпуска. «Я самый счастливый человек во вселенной. А можно ли иначе? Алехандра красивая, умная, чувственная, веселая…» — рассказал актер.

У Алехандры журналисты также поинтересовались о жизни с Гиром. «Я умираю от любви… Каждое утро он спрашивает меня: «Что сделает тебя счастливой сегодня?» Что может быть более романтичным, чем когда любимый мужчина воспевает тебя каждый день?» — ответила Сильва.

В 1991 году Гир связал себя узами брака с супер-моделью Синди Кроуфорд, но прожили они вместе всего четыре года. После развода прошло долгих семь лет и Гир решил вновь попробовать себя в семейной жизни, взяв в жены модель Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.

Спустя всего несколько месяцев Гир вновь нашел «ту единственную» Алехандру. Правда, сама девушка не была готова к серьезным отношениям с именитым актером, ведь в ее жизни начался сложный период — она как раз разводилась с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и к новым отношениям была не готова. Но Гир всегда отличался своей настойчивостью, поэтому им суждено было сблизиться. Интересы в правовой сфере заставили Сильву и Гира быть вместе намного чаще, после чего у них завязались романтические отношения.



Летом 2015 года Гир и Сильва дали первый повод заговорить об их романе. Они вместе прилетели на Сицилию для участия в кинофестивале «Таормина». Правда, выйти вместе с любимой на красную дорожку перед камерами папарацци актер не смог, и решил пока оставить отношения с Алехандрой в секрете, но все последующие мероприятия проходили в полном составе.«Я недавно развелась. Что касается официальной свадьбы — нет. Но, возможно, у нас будет праздник», — сказала Сильва, когда ее спросили о браке на красной ковровой дорожке в июне прошлого года.В минувшем декабре на безымянном пальце Сильвы заметили кольцо с большим бриллиантом, очень похожее на помолвочное. Так что предстоящее бракосочетание было лишь делом времени.

Знакомы актер и испанская красавица уже 15 лет. Впервые Гир пришел в гости к строительному магнату и вице-президенту футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильве, когда его дочери еще не было 18 лет.

«Как говорят буддисты, мы встретились много жизней назад», – так описывает свои отношения с Гиром Алехандра испанским журналистам.

Тогда Алехандра называла своего теперь будущего мужа «дядей Ричардом» и о будущих отношениях даже не думала, ведь ее интересовали футболисты, в частности – знаменитый бразилец Роберто Карлос, с которым у нее случился роман. Роман кончился, и восемь лет назад Алехандра связала себя узами брака с отпрыском другой деловой династии, сыном влиятельного финансиста, бизнесменом Говандом Фридландом.