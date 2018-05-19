Росавиация ограничила полеты над городами проведения ЧМ-2018

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввела ограничения на полеты в зонах проведения соревнований чемпионата мира по футболу 2018 года. Запрет распространен на период подготовки и проведения чемпионата, сказано на сайте агентства.

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — сообщила Росавиация.

Для полетов над зонами проведения чемпионата впредь необходимо получать отдельные разрешения от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности.

Эти меры были приняты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в котором говорится об усилении мер безопасности на территориях, где будет проводиться чемпионат мира по футболу.