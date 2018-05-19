Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников собрания с 65-летием системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством страны с другими странами.

В поздравительной телеграмме президент отметил, что Россия заслуженно является одним из лидеров мирового оружейного рынка.

Также глава РФ подчеркнул, что система госуправления военно-техническим сотрудничеством доказала свою эффективность, став важным инструментом российской внешней политики.

От реализации продукции военного назначения зависит наполнение федерального бюджета, модернизация ОПК, развитие предприятий и благополучие десятков тысяч людей, добавил Путин.