Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали учебно-материальную базу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели мероприятия по усовершенствованию учебно-материальной базы.

В рамках подготовительно периода на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, военнослужащие обновили наглядные пособия по выполнению различных нормативов и произвели замену старых мишеней.

С целью внедрения в боевую подготовку опыта приобретенного в Сирийской Арабской Республике на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ соорудили строения для выполнения таких упражнений, как наступление и ведение обороны в населенном пункте.

Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ в летнем периоде обучения, на войсковом стрельбище произвели модернизацию учебного миротворческого поста, где военнослужащие будут отрабатывать все возможные действия согласно программе боевой подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

Российские военнослужащие в Приднестровье приступят к обучению на обновленной учебно-материальной базе с началом летнего периода обучения 2018 учебного года.