Самолет компании «Победа» вернулся во Внуково из-за отказа двигателя

Вылетевший из Москвы в Астрахань самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Он подчеркнул, что 12 Boeing 737-800, принадлежащих компании, произведены в 2014-2015 годах и поступили в эксплуатацию с завода-изготовителя.

В соответствии с расписанием аэропорта рейс DР163 вылетел из Внуково в 7:15 мск и должен был сесть в Астрахани в 9:18.

Однако, по данным портала Flightradar24, самолет развернулся в небе над Волгоградской областью.

Пассажиры вернувшего лайнера в настоящее время отправлены резервным бортом в Астрахань. Самолет взлетел в 10.42 мск, сообщает агентство.