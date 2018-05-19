Samsung Galaxy Note 9 с новой функцией представят раньше июля

The Korea Herald сообщает, что Samsung Galaxy Note 9 официально представят в конце июля, но покажут его немного раньше.

Внешне он будет похож на Galaxy Note 8, но корпус меньше предшественника. Отмечают, что в смартфоне появится модернизированная, доработанная версия голосового ассистента Bixby. Основное ее преимущество — более правильное распознавание команд.

О том, с какой цены начнутся продажи нового гаджета южнокорейской компании, пока неизвестно. На рынке он появится в августе.

В апреле эксперты изучили предпочтения большинства россиян и составили перечень популярных смартфонов. На первой позиции находился Samsung Galaxy S8.