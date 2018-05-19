Сбреет ли принц Гарри бороду на свадьбу? Делаем ставки!

До начала грандиозной церемонии бракосочетания наследника Британского престола, принца Гарри, внука королевы Елизаветы, и его невесты, актрисы Меган Маркл, остались считанные часы. Часовня Святого Георгия уже готова к венчанию влюбленной пары.

Готов и торт для торжества. И платье Меган Маркл.

По традиции семьи, в день свадьбы королева Англии пожаловала своему жениху титул герцога Сассекского. Теперь полный титул Гарри - герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Остался нерешенным пока один только вопрос: оставит ли новоиспеченный герцог свою знаменитую рыжую бороду в день свадьбы, или прица все же заставят ее сбрить, дабы максимально соответствовать статусу сегодняшнего мероприятия.

Пока на всех фотографиях с официальных выходов Гарри, он представал с бородой. С нетерпением ждем прямой трансляции свадьбы, чтобы убедиться в том, что этого прекрасного атрибута внешности королевского наследника уже и след простыл. Или принц оставит бороду? Как думаете? Если быть совсем честными, нам бы хотелось, чтобы принц женился, не расставаясь при этом с бородой. А вам?