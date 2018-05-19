Секрет на миллион - 72 выпуск, Алена Свиридова (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 21:27 ,

Секрет на миллион 72 серия Алена Свиридова последний выпуск 19 мая. Певица и ее любимые мужчины: что у нее было с Андреем Макаревичем и Фёдором Бондарчуком? К кому она сбежала от первого мужа? Почему она жалеет о своей второй свадьбе? И кто навсегда отбыл у звезды охоту идти под венец? Откровенно о своей второй молодости. Как певица пережила возрастной кризис? И хорошо ли ей в статусе пенсионерки? Зачем ей костоправ из Испании и косметолог-француз? И где певица проводит заслуженный отдых? Алёна Свиридова впервые расскажет о семейной жизни с Дмитрием Мирошниченко. Как она влюбилась в парня, который годится ей в сыновья. Ведущая Лера Кудрявцева.



