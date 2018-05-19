Северный поток-2 может стать инструментом шпионажа, - США

Представители США выразили опасение, что РФ может использовать Северный поток-2 для ведения шпионажа.Такой информацией с государственными СМИ поделился сотрудник Государственного департамента США Сандра Удкирк.По словам американской дипломатки, строительство такого большого объекта может использоваться для сбора военной и дипломатической информации о европейских странах."С этой целью Россия может установить устройства мониторинга по маршруту трубопровода", – добавила она.По этой причине США выступает против реализации данного проекта, не смотря на позицию некоторых политиков из Европы.