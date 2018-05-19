Швеция всухую обыграла США в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Швеции со счетом 6:0 разгромила национальную команду США в полуфинале проходящего в Дании чемпионата мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Финал состоится в Копенгагене 20 мая, игра начнется в 20:15 мск. За победу в турнире будут бороться команды Канады и Швеции.

Напомним, сборная России по хоккею выбыла из борьбы, проиграв канадским спортсменам со счетом 4:5.

Нападающий Павел Дацюк на сайте Федерации хоккейной лиги заявил, что не хочет выставлять никому оценки.

«Игра была достаточно равная. Канадцы — хорошая команда, хорошо катались и комбинировали. Здорово, что наши молодые ребята не стушевались и играли в свой хоккей. Не хватило совсем чуть-чуть везения… Оценка турнира для сборной России? Я не учитель, чтобы отметки выставлять. Команда молодая, хочет победить», — сообщил он.