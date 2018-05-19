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» » СМИ: Одна из выживших после крушения Boeing 737 скончалась в госпитале

СМИ: Одна из выживших после крушения Boeing 737 скончалась в госпитале


Добавлено: 19 май 2018 в 04:00, Категория: Новости на сегодня
СМИ: Одна из выживших после крушения Boeing 737 скончалась в госпитале

Cuba TV сообщает, что скончалась одна из трех женщин, находящихся в тяжелом состоянии в госпитале после крушения Boeing 737 возле кубинской столицы.

За жизни двух остальных пострадавших продолжают бороться специалисты госпиталя Гаваны. Им оказывают всю возможную помощь. Канал уточнил, что тем не менее их состояние пока все еще тяжелое. 

18 мая пассажирский летательный аппарат, направлявшийся из кубинской столицы в город Ольгин, разбился сразу после взлета. На борту находились 110 человек. Изначально специалисты обнаружили четырех выживших. Мужчина скончался в госпитале.   


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Добавлено: 19 май 2018 в 04:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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