СМИ узнали имя нового главного тренера лондонского «Арсенала»

После отставки Арсена Венгера главным тренером лондонского «Арсенала» согласился стать экс-полузащитник футбольной команды Микель Артета. Как стало известно Goal.com, он уже дал свое согласие, и об этом будет объявлено в ближайшие дни.

С 2016 года 36-летний испанец входит в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», который в минувшем сезоне стал чемпионом Англии. Издание также сообщает, что в тренерский штаб «Арсенала» может войти выступающий за эту команду полузащитник Санти Касорла.

Уроженец Сан-Себастьяна Микель Артета играл за «Пари Сен-Жермен», шотландский «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Эвертон» и «Арсенал». В его составе выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка страны. Свою карьеру он закончил в 2016 году, исполняя функции капитана.