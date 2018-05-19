Сторонники Навального учредили партию «Россия будущего»

На первом учредительном съезде партии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, состоявшемся в бизнес-центре «Омега Плаза», делегаты выбрали для нее название – «Россия будущего». Об этом сообщает РБК.

Сам оппозиционер на съезде не присутствовал, так как был арестован Тверским судом на 30 суток после состоявшейся 5 мая в Москве акции «Он нам не царь».

Глава юридического отдела ФБК Иван Жданов сообщил РБК, что на съезд собрались 124 делегата из 60 регионов. Он посетовал на отсутствие сотрудников Минюста РФ, но высказал уверенность в том, что власти обязаны зарегистрировать партию «Россия будущего».

Жданов сообщил, что эмблемой партии Навального будет надпись «Россия будущего» на фоне триколора.

До недавнего времени партия ФБК в документах называлась «Рабочее название». Жданов объяснил это опасением команды, что название «утащат». В конце марта политтехнолог Андрей Богданов зарегистрировал свою партию под названием «Гражданская позиция». Ранее также называлась незарегистрированная партия Навального.