Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

19 мая в западной части Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу. Происшествие не обошлось без жертв.

Разбойный инцидент был зафиксирован в населённом пункте Фехинген, о чём проинформировала германская телерадиостанция, ссылаясь на полицию.

Неизвестный гражданин в результате хаотичных выстрелов смертельно ранил двоих жителей. Предположительно, погибшие были родственниками.

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В настоящее время преступник уже находится под надзором полицейских. Был ли инцидент связан с терроризмом пока не сообщается.