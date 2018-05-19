Стрельба в Германии: погибли два человека

В городе Саарбрюкен (юго-запад Германии) неизвестный устроил беспорядочную стрельбу по прохожим. Об этом передает Spiegel Online.
ЧП случилось около 14.30 в районе Фехинген вблизи одного из домов. В результате стрельбы двое человек погибли. Также сообщают о нескольких раненых.
Правоохранителям удалось задержать нападавшего, его мотивы на данный момент неизвестны.
На месте происшествия работают полицейские и представители местной власти.
Напомним, в феврале в Цюрихе произошла стрельба у банка.
Фото: Surfin Birds