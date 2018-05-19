Стрельба в Техасе: число погибших возросло

В результате стрельбы в школе в городе Санта-Фе (Техас, США) погибли 10 человек. Об этом передает Reuters.

«Десять человек погибли и еще 10 получили ранения», – сказано в сообщении.

Студенту, устроившему стрельбу, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на шерифа штата Техас Эда Гонзалеса.

По данным телеканала, стрелок содержится под стражей «по обвинению в тяжком убийстве».

Ранее сообщалось, что в школе города Санта-Фе в Техасе (США), где в результате стрельбы погибли восемь человек, были обнаружены взрывные устройства.

Фото: Washington Examiner