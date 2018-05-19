Стрельбу в техасской школе устроил 17-летний ученик

Стрельбу в школе Санта-Фе (штат Техас) устроил 17-летний подросток. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что мотивы стрелка Димитриоса Пагуртиса пока не известны. Парень применил ружье и пистолет.

О ситуации после смертельной стрельбы в Санта Фе доложил губернатор штата Грег Абботт, передает CNN.

По его словам, ни одно из видов оружия не было его собственным. Однако уже установлено, что оружие зарегистрирована на отца стрелка. Власть еще не установила, знал ли отец, что сын взял его оружие.

Также уже известно, что подросток намеревался после смертоносной атаки покончить с собой. Соответствующие записи были найдены на компьютере и мобильном телефоне парня. Однако после атаки нападающий заявил, что не имел смелости покончить жизнь самоубийством, как планировал ранее.