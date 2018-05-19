Суворовцы Санкт-Петербурга победили во всероссийском конкурсе, предложив новый дорожный знак

Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища одержали победу во всероссийском конкурсе, предложив новый дорожный знак «Внимание! Движение беспилотных автомобилей».

Знак представляет собой треугольник в красной рамке, где на белом фоне изображен автомобиль с роботом внутри. Новый знак является предупреждающим и сообщает, что на пути следования находится участок дороги с движением беспилотных автомобилей.

Приз победителям вручил начальник 11-й военной автомобильной инспекции полковник Вячеслав Нестеров, пожелавший суворовцам стать в будущем обладателями беспилотных автомобилей.

В конкурсе «Главная и безопасная дорога детства», проводимом Главным управлением военной полиции Минобороны РФ, приняли участие суворовцы, нахимовцы и кадеты из 29 средних общеобразовательных учреждений, расположенных по всей стране.