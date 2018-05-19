Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: 15 главных моментов

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри муж и жена: сегодня влюбленные обменялись брачными клятвами в присутствии родных, друзей и звездных гостей. За онлайн-трансляцией церемонии следили миллионы людей по всему миру — зрелище было поистине сказочным. Теперь это уже история, а NEWSTES.RU вспоминает лучшие моменты свадьбы.

1. Прибытие невесты

Один из самых волнительных моментов на любой свадьбе — появление невесты. Меган к церкви приехала вместе с мамой, а также с юными помощниками — пажами и подружками невесты. Малыши, среди которых были и принц Джордж с принцессой Шарлоттой, чуть не затмили невесту — настолько они были очаровательны. Но, конечно, все-таки все взгляды были прикованы именно к Меган, которая грациозно прошествовала по лестнице, поднимаясь в часовню, где ее уже ждал будущий муж.

2. Свадебное платье

О, о свадебном платье Меган Маркл легенды ходили еще за полгода до самой свадьбы — слухи о том, каким будет наряд, появлялись буквально каждый день. Но Меган провела всех: большинство теорий и инсайдерских рассказов не подтвердились. За помощью в подготовке к одному из самых важных дней в своей жизни возлюбленная принца Гарри обратилась к британскому дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая возглавляет французский Дом моды Givenchy. Клэр — первая женщина на посту креативного директора в истории бренда, и многие считают считают, что выбрать в авторы свадебного платья именно ее — это своего рода "политическое заявление" Меган.

Для невесты британского принца дизайнер создала лаконичное, но эффектное платье из шелка со шлейфом и фатой длиной пять метров. Фата была украшена вышивкой из 53 цветов, каждый из которых символизировал одну из стран Содружества наций. Отсылка эта неслучайна: после свадьбы работа с Содружеством станет приоритетной для Меган и Гарри как для членов королевской семьи.

3. Старинная тиара

Еще одной важной деталью образа Меган стала бриллиантовая тиара, которую невесте одолжила королева Елизавета. Тиара принадлежала ее бабушке, королеве Марии, и была изготовлена в 1932 году. В центре этого великолепного украшения — съемная брошь из 10 бриллиантов, датированных 1893 годом, которую Мария получила в подарок на свою свадьбу. Специально под эту брошь и делалась тиара.

Бриллианты в этот день были и на других украшениях Меган — серьгах и браслете от Cartier.

4. "Ты великолепна!"

Не только у модных критиков перехватило дыхание, когда они впервые увидели Меган в свадебном платье — Гарри тоже замер от восхищения. А когда будущая жена подошла к нему, нежно прошептал ей: "Ты выглядишь великолепно". Следившие за трансляцией едва не умерли от умиления.

5. Гарри сильно нервничал

С лица Меган практически всю церемонию не сходила улыбка, а вот Гарри, с красным лицом и дрожащими руками, улыбался невпопад и часто хмурился. Но не от плохого настроения, нет! Просто жених очень, очень волновался, особенно пока ждал невесту. Когда же Меган появилась, Гарри повеселел, но нервничать, кажется, не перестал, что было заметно по его лицу и голосу. Невеста подбадривала жениха как могла, но лишь выйдя из церкви, тот расслабился окончательно.

6. Звездные гости

Свадьба запомнится и невероятным количеством звездных гостей — столько голливудских знаменитостей в гостях у монархов мы, кажется, не видели никогда. Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Харди, Кэри Маллиган, Серена Уильямс, Опра Уинфри, коллеги Меган по сериалу "Форс-мажоры" (Suits) — кого здесь только не было!

Про представителей британской аристократии и бывших подружек принца Гарри и вовсе молчим — пропустить такую свадьбу не мог никто!

7. Дебют Кейт Миддлтон

Одной из самых главный гостий, несомненно, стала Кейт Миддлтон, ведь герцогиня Кембриджская впервые после рождения третьего ребенка вышла в свет. Для торжественного мероприятия Кейт выбрала светлое платья и шляпку в тон, а вот ее настроение, как посчитали интернет-пользователи, в этот день оставляло желать лучшего — многим показалось, что она чем-то была недовольна и все время хмурилась.

8. Роль принца Уильяма

У Уильяма была очень важная роль — он стал шафером младшего брата. И, по нашему мнению, справился со своей задачей отлично: держался спокойно и старался подбадривать Гарри, который очень нервничал, ожидая невесту.

Ну а гости и зрители тем временем сентиментально вздыхали, вспоминая, как когда-то точно так же Гарри успокаивал Уильяма на его свадьбе в 2011 году.

9. Принц Джордж и принцесса Шарлотта снова всех покорили

У кого с настроением все было прекрасно, так это у детей: малыши, которым достались на свадьбе почетные роли пажей и подружек невесты (одни несли за невестой фату, другие — цветы), явно радовались происходящему — никто не капризничал, все улыбались. Правда, Джордж какое-то время выглядел немного насупленным, но все списали это на обычную усталось после долгой церемонии. А вот неутомимая Шарлотта и в конце церемонии была так же весела, как в начале — только посмотрите, как она машет приветствующей ее толпе!

10. "Безумный" священник

По части самых заминающихся моментов у Джорджа и Шарлотты есть соперник — епископ Майкл Карри, глава Епископальной церкви (англиканской церкви в Америке), первый афроамериканец на этой должности. Его эмоциональная речь под названием "Сила любви" потрясла гостей не только своим содержанием, но и исполнением: бурная жестикуляция, внезапные переходы от шепота к крику и наборот, всевозможные ораторские приемы — такого в церкви да еще на венчании и в присутствии всей королевской семьи не было никогда. Удивлены, кажется, были все, даже Гарри, который вообще-то сам и пригласил епископа выступить.

Но реакция у всех была разной: королева явно была недовольна таким бурным выражением чувств, Дэвид Бекхэм чуть ли не хохотал в голос, принц Чарльз и герцогиня Камилла сдерживали смех, Гарри напряженно вслушивался, а Меган внимала всему с улыбкой.

Но, если отвлечься от того, как говорил епископ и сосредоточиться на том, что он говорил, то станет не до смеха — тут бы не расплакаться, ведь речь получилась очень трогательной и проникновенной! Началась она с цитаты из Мартина Лютера Кинга:

Мы должны найти силу любви — спасительную силу. И когда мы найдем ее, мы сможем изменить старый мир и сделать его новым. Любовь — это единственный выход.

От себя же Майкл Карри добавил следующее:

В любви и заключается сила. Не стоит недооценивать ее. Но и излишне идеализировать тоже. Сила есть, и эта сила — любовь. Любовь способна помогать и исцелять тогда, когда не может помочь ничто другое. Это сила любви вдохновляет нас, ведет вперед и освобождает, когда ничто другое не может.

11. Госпел

Во время церемонии звучала не только классическая музыка, но и хит 1962 года Stand By Me, который Гарри и Меган выбрали для церемонии сами. Исполнял его госпел-хор, в котором было много афроамериканских исполнителей. Выступление получилось очень эмоциональным и ярким, чего от "классической" королевской свадьбы, конечно, никто не ожидал.

12. Как принцесса Диана стала частью церемонии

Для Гарри было очень важно, чтобы его покойная мать незримо присутствовала на его свадьбе. Родные принцессы Дианы — сестры Сара Маккоркодейл, Джейн Феллоуз и брат Чарльз Спенсер — были среди гостей, причем тетя Гарри Джейн еще и выступила перед присутствующими. На церемонии она прочла стихи из "Послания к Римлянам", посвященные силе любви.

Представители королевской семьи ранее подтвердили, что Меган и Гарри собираются почтить память Дианы во время свадьбы:

Принц Гарри и мисс Маркл очень рады и тронуты тем, что леди Джейн будет представлять семью Дианы и поможет им почтить память покойной принцессы в этот день.

13. Обмен клятвами

Момент, когда Гарри и Меган обменивались свадебными клятвами, обещая любить и беречь друг друга в горести и радости, стал одним из самых трогательных за всю церемонию. Плакала не только мама Меган (и почти вся редакция!), но и многие гости и зрители трансляции. Неудивительно: влюбленные жених и невеста с горящими счастливыми глазами, праздничная обстановка, звенящая тишина, которую нарушают лишь слова священника и торжественные клятвы — не расчувствоваться невозможно!

14. Первый поцелуй молодоженов

Первым поцелуем в качестве мужа и жены Гарри и Меган обменялись, выйдя из церкви. Описывать этот поцелуй — дело неблагодарное. Смотрите сами, как это было.

15. Свадебная процессия

Венчанием дело не закончилось — Гарри и Меган сели в карету, запряженную лошадьми, и отправились на прогулку по Виндзору — приветствовать поклонников, которые дневали и ночевали на пути следования процессии и заранее занимали места получше, чтобы хоть одним глазком увидеть молодоженов. Выглядело это впечатляюще, и не столько из-за самих Гарри и Меган, сколько из-за количества людей, вышедших на улицы поздравить их.