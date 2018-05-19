Свадебное платье Меган Маркл создали Givenchy

Главная тайна самой важной свадьбы этого года раскрыта. Для торжества Меган Маркл выбрала платье французского модного Дома Givenchy. Специально для девушки креативный директор бренда Клэр Уэйт Келлер создала роскошный наряд из белоснежной ткани с длинным шлейфом. Платье получилось лаконичным, без излишнего декора и блеска — его даже можно назвать скромным, если сравнивать с другими королевскими свадебными платьями в истории. Для всех это стало настоящим сюрпризом, ведь букмейкеры до последнего верили, что к алтарю Меган Маркл пойдет в платье британского кутюрного бренда Ralph & Russo. Но мы рады, что новоиспеченная герцогиня Сассекская выбрала именно такой наряд.





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