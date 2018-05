Свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл

Главная свадьба этой весны состоится 19 мая — это событие ждут с нетерпением не только в Британии, но и во всем мире. Главная загадка — в чем же будет Меган Маркл — пока не разгадана, но поговаривают, что наряд для нее подготовили Ralph&Russo. Но не менее важное на свадьбе — это торт. И нам уже известно наверняка кто ответственнен за него и каким он будет.

Кондитерский шедевр на королевскую свадьбу изготавливает Клэр Птак — владелица лондонской кондитерской Violet Cake. Гостей и молодоженов ожидает раскошный лемонный торт с кремом, украшенный живыми цветами. На создание торта ушло 200 лучших лемонов, 500 деревенских яиц, 20 кг муки и столько же сахара, а также 10 бутылок знаменитого британского сиропа из бузины. По словам кондитера, торт будет невероятно вкусным — в меру сладким и с кислинкой.



? Watch as baker Claire Ptak begins work on the #RoyalWedding Cake! pic.twitter.com/OTdcF9hc0a

— The Royal Family (@RoyalFamily) 18 мая 2018 г.ТвитнутьКаталог стильной одежды, обуви и аксессуаров на fashiontime.ru