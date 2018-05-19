Теория заговора - Опасные полуфабрикаты (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 15:27 ,

Теория заговора. Опасные полуфабрикаты последний выпуск 19 мая. Один из самых спорных продуктов на наших прилавках. Их репутация давно подмочена. В ходе последних проверок выяснилось: чуть ли не половина полуфабрикатов — скрытое оружие массового поражения. На первом месте — куриное мясо – грудка, бедра и сердечки. Эксперты Росконтроля провели исследование охлажденных куриных сердечек и бедер. Во всех образцах были обнаружены болезнетворные микроорганизмы, а в двух — опасная бактерия сальмонелла. Попадая в организм человека, она может привести к смерти. И сальмонеллезом мы заражаемся чаще, чем можем себе представить. Только принимаем его за кишечное расстройство или за кишечный грипп.



