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Трамп и Гутерреш провели переговоры в Вашингтоне


Добавлено: 19 май 2018 в 02:06, Категория: Новости на сегодня
Трамп и Гутерреш провели переговоры в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп принял в Белом Доме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В ходе встречи, как сообщает пресс-служба Белого дома, Трамп и Гутерреш обсудили ситуацию с Ираном, Сирией и Северной Кореей, а также реформу Организации объединенных наций. Также сообщается, что президент США выразил генсеку ООН свою поддержку в деле улучшения эффективности работы всемирной организации.

«Стороны условились работать вместе в предстоящие месяцы для разрешение вышеперечисленных и других общих угроз и вызовов», - говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома.

Напомним: напомним ранее в ООН назвали непропорциональным применение силы израильскими военными в отношении палестинцев, протестующих в секторе Газа против переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. 


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Добавлено: 19 май 2018 в 02:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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