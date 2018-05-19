Трамп и Гутерреш провели переговоры в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп принял в Белом Доме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В ходе встречи, как сообщает пресс-служба Белого дома, Трамп и Гутерреш обсудили ситуацию с Ираном, Сирией и Северной Кореей, а также реформу Организации объединенных наций. Также сообщается, что президент США выразил генсеку ООН свою поддержку в деле улучшения эффективности работы всемирной организации.

«Стороны условились работать вместе в предстоящие месяцы для разрешение вышеперечисленных и других общих угроз и вызовов», - говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома.

Напомним: напомним ранее в ООН назвали непропорциональным применение силы израильскими военными в отношении палестинцев, протестующих в секторе Газа против переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.