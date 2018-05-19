Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Латвийские бизнесмены бьют тревогу: транзит страны находится под угрозой – Россия получила новое серьезное преимущество.

Россия не ограничилась введением ответных санкций в отношении ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику США под надуманными предлогами. В настоящий момент можно наблюдать, как отечественный бизнес активно работает над развитием транспортной инфраструктуры и готовится таким образом окончательно лишить страны Прибалтики транзита грузов.

Это обстоятельство привело к тому, что латвийский бизнес откровенно начал паниковать: согласно данным агентства The Baltic Course, ссылающегося на заявление главы компании Vitol Baltics Роберта Киркупа, в стране из-за санкционного противостояния с Россией сложилась «сложная картина». В издании указано мнение бизнесмена, который считает, что «снижение объемов грузов во всех группах продуктов представляет собой главный вызов и угрозу для латвийского транзита».

Представитель прибалтийского бизнеса, страдающий от ответных мер России, отметил, что в Латвии в нынешней ситуации приходится конкурировать за транзит грузов не только с соседними государствами в Прибалтике, но и с портами РФ, которые в последнее время все больше и больше отнимают грузы.

При этом он указал на новый «козырь» России, которым стал «дешевый рубль», который обеспечил снижение транзитных затрат в российских портах, тем самым сделав их существенно привлекательнее для международных партнеров.