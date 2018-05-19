ТСН. Выпуск новостей (18.05.2018)

ТСН последний выпуск 18 мая. Туристи вже збираються на вулицях Віндзора в очікуванні весілля року. Вже завтра у британському містечку відбудеться найочікуваніше весілля року. Масштабні репетиції стартували ще напередодні, спочатку – без молодят, згодом у Віндзор приїхали принц Гаррі та Меган Маркл. У місті, у якому мешкають зо 30 тисяч людей, очікують щонайменше втричі більше туристів. Завдяки картині вінничанин через 75 років дізнався про долю свого батька. Маленька картина – сільський пейзаж – допомогла Андрієві Виросткову хоча б щось дізнатись про безвісти зниклого на Другій світовій війні батька.



