Уральские Пельмени - Джентльмены без сдачи (18.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 14:13 ,

Уральские Пельмени. Джентльмены без сдачи последний выпуск 18 мая. Прохожие спасли семейство уток от буйного огаря. Утиная история начиналась вполне мирно: кряква привела выводок птенцов поплавать в фонтане у главного здания МГУ. Однако, другая птица, похоже, не собиралась делить с ними водное пространство. Мама бросилась на защиту и тоже была атакована. Силы оказались неравными. Отогнать агрессивную птицу удалось только прохожим. Смешные и смелые, всегда разные, но неизменно яркие чемпионы КВН. Актеры: Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Нетиевский, Вячеслав Мясников, Максим Ярица, Юлия Михалкова, Сергей Исаев, Александр Попов, Сергей Ершов, Сергей Калугин.



